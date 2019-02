Ohne sie wäre die Arbeit in der Lahauser Jugendwehr nicht möglich (von links): Janina Hüneke, Michael Wolf, Folkard Wittrock, Fabian Balk, Lara Umbach, Melissa Balk, Jonas van der Will, Jonas Kehlenbeck, Nils Rodewald, Lea Dubiel, Jan Sengstake und Julia Hüneke.

Janina Hüneke berichtete in ihrem Jahresbericht von einem derzeitigen Mitgliederstand von 22 Jugendlichen, wovon 15 Jungen und sieben Mädchen sind. Im Jahr 2018 gab es sechs Austritte bei sieben Neuaufnahmen. In die Abteilung der Aktiven ist keiner übergetreten.

Im vergangenen Jahr wurden 39 Übungsdienste und zusätzlich alle zwei Wochen ein Sportdienst zusammen mit den Jugendfeuerwehren aus Kirchweyhe, Dreye und Sudweyhe durchgeführt. Bei diversen verschiedenen Wettbewerben wurde einmal der erste Platz belegt und sonst vordere bis mittlere Plätze.

185 Stunden wurden in die feuerwehrtechnische Ausbildung und 115 Stunden in allgemeine Jugendarbeit investiert. Die Jugendwarte und Betreuer hatten 2018 einen zusätzlichen Zeitaufwand von 465 Stunden.

Der Stellvertretende Ortsbrandmeister Michael Wolf lobte in seinem anschließenden Bericht die Jugendarbeit in Lahausen. Stephan Ehlers von der Kreisjugendfeuerwehr, Gemeindejugendfeuerwehrwart Lutz Bölling, und der stellvertretende Gemeindebrandmeister Folkard Wittrock gratulierten der Jugendfeuerwehr und richteten einige Worte an die Runde.

Bei den anschließenden Wahlen gab es folgende Ergebnisse: Jugendsprecher: Jonas van der Will; Jugendsprecherin: Lara Umbach; Schriftführer: Nils Rodewald; Schriftführerin: Lea Dubiel; Getränkewart: Janko Taake.

Aktivstes Mitglied im vergangenen Jahr war Lara Umbach: Sie war bei 37 von 39 Diensten anwesend und durfte den dafür vorgesehenen Wanderpokal in Empfang nehmen. Platz zwei ging an Léa Dubiel mit 35 Diensten, Platz drei teilen sich Fabian Balk und Jan Sengstake mit jeweils 34 Diensten.

Nach knapp einer Stunde bedankte sich Janina Hüneke bei ihrer Stellvertreterin Julia Hüneke und dem Betreuerteam für die Unterstützung und beendete die Sitzung.