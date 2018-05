An dem Abend gewähren die beiden Frauen ab 19 Uhr dem Publikum Einblicke in das Familienleben einer Frau, die das Konzentrationslager überlebt hat. Anhand ihrer eigenen Familiengeschichte berichten sie in Delmenhorst über das Thema „Generationsübergreifendes Trauma“. Denn Lasker-Wallfisch hat sich jahrzehntelang geweigert, über ihre Jugend zu sprechen. Nicht einmal ihre Kinder haben gewusst, dass ihre Mutter die beiden Konzentrationslager Auschwitz und Bergen Belsen überlebt hat. Unbewusst hat die Cellistin jedoch ihr Trauma weitergegeben. Der Eintritt ist frei, um Anmeldung unter der Rufnummer 0 42 21 / 99 24 64 wird aufgrund des begrenzten Platzes gebeten.