In einem Kommentar für den britischen "Guardian" hat sich Patrick Stewart gegen den Brexit und für eine zweite Abstimmung ausgesprochen. (Jeff Spicer / Getty Images)

Wenn gesetzte Herren von den besten Momenten ihres Lebens sprechen, dann meinen sie zumeist die erste Liebe, ihre Hochzeit oder die Geburt ihrer Kinder. Schauspieler Patrick Stewart fällt noch etwas anderes ein, wenn er an die wichtigsten Ereignisse seines nunmehr 77-jährigen Lebens zurückblickt: „Der 1. November 1973 war einer der besten Tage meines Lebens“, schreibt Stewart in einem Gastkommentar für den britischen „Guardian“ - jener Tag, an dem Großbritannien „endlich“ Mitglied der späteren EU wurde.

Als jemand, der im Nachkriegsengland aufwuchs, habe er am eigenen Leib erfahren, welchen Segen der Frieden auf dem europäischen Kontinent beziehungsweise welchen Schrecken dessen Abwesenheit bedeuteten. Er habe 1973 erstmals in seinem Leben das Gefühl gehabt, dass sich die Brutalität der zwei Weltkriege „nicht wiederholen könne“. „Ich war stolz, mich und meine Familie als britische und europäische Bürger bezeichnen zu können.“ Heute, nach dem Brexit, habe er einen Teil dieses Stolzes verloren.

Den Tag des britischen EU-Beitritts 1973 bezeichnet Stewart als eines der schönsten Ereignisse seines Lebens. (Neilson Barnard / Getty Images for DIFF)

Schon jetzt zeige sich, welche Konsequenzen der Brexit auf Großbritannien habe, vor allem im Gesundheitssystem. „Ohne Einwanderer würde unsere Wirtschaft zusammenbrechen“, glaubt Stewart. Er fordert deswegen eine zweite Abstimmung über den EU-Austritt: „Jetzt, da wir die wahren Kosten des Brexit kennen, sollten wir noch einmal nachdenken“, schreibt der Schauspieler. „Dann, und nur dann, kann eine informierte und wirklich demokratische Entscheidung getroffen werden.“