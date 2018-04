Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Latein-Schüler besuchen Trier

FR

Wie man ein Stadttor effektiv verteidigt (Götter anrufen, Befehl abwarten und runter mit Steinen und Öl), wie eine „villa rustica“ (die antike Variante des Bauernhofes) angelegt war, welche Beautyprodukte den römischen Frauen zur Verfügung standen und wie der Römer seine „Geschäfte“ mit Vorliebe auf der Gemeinschaftslatrine abschloss: Die Lateiner des neunten und zehnten Jahrgangs des Gymnasiums Lemwerder erfuhren in den ersten Tagen nach den Osterferien so manches, was sie zum Staunen oder mitunter auch zu ungläubigem Ekel veranlasste. Die Lateinkolleginnen des Gymnasiums Lemwerder hatten die Jugendlichen für zweieinhalb Tage nach Trier begleitet – in eine Stadt, die mit ihrem umfangreichen kulturellen Erbe für die Rom-interessierten Schülerinnen und Schüler des Gymnasiums so viel zu bieten hat, dass die Zeit knapp wurde.