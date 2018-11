Für das große Laternelaufen, das die Ortsfeuerwehr Daverden in jedem Jahr organisiert, spendete auch in diesem Jahr die Landschlachterei Gerwinat die Bratwürste für den Verkauf. Die Ortsfeuerwehr Daverden bedankt sich für diese Spende, die sie gut gebrauchen kann. Der Erlös des Laternenfestes soll in die Kameradschaftspflege innerhalb der Ortsfeuerwehr fließen.

Auf dem Foto freuen sich der Ortsbrandmeister Hartmut Puvogel (v.l.), Max Gerwinat und der stellvertretende Ortsbrandmeister Stefan Jathe über die gelungene Veranstaltung.