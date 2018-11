Deswegen geht es am Mittwoch, 7. November, um 17 Uhr an der Halle der Grundschule Schönebeck (Herbartstraße) auf in das Getümmel eines bunten Lichtermeers. Bunte Laternen und die Fackeln der Freiwilligen Feuerwehr Schönebeck werden dann die Straßen um die Halle der Grundschule Schönebeck erhellen. Nach einem ausgiebigen Marsch durch die Nachbarschaft wird es für die fleißigen Laternenträger Kinderpunsch, Würstchen und Stockbrot am Feuerkorb geben. Der MTV „Eiche“ Schönebeck freut sich auf zahlreiche Kinder und Eltern mit Laternen, die die dunkle Jahreszeit mit ihren Lichtern und Gesängen ein bisschen wohliger machen wollen.