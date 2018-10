Dörverden

Der Artikel wurde zur Merkliste hinzugefügt.

Die Merkliste finden Sie oben links auf der Seite.

Laternenumzug durch Dörverden

fr

Dörverden. Am Donnerstag, 18. Oktober, startet am Kulturgut Ehmken Hoff in Dörverden wieder ein großer Laternenumzug, zu dem alle Kinder, die Freude an bunten Laternen und schönen Liedern haben, herzlich eingeladen sind.