Als zweite Charity-Aktion steht in diesem Jahr erstmals eine Autorallye auf dem Programm, zu der Oldtimer-, Motorrad- und E-Auto-Freunde eingeladen sind. Der Erlös des Benefizlaufs und der Rallye soll dabei der Lebenshilfe Syke

sowie dem Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz zugute

kommen.

Spaß und Charity

Beim Run for Help können die Läufer zwischen der 5- oder 10-Kilometer-Distanz sowie dem Halbmarathon wählen. Start ist um 14 Uhr am Freibad in Weyhe. Laut Veranstalter stehen bei dieser Aktion vor allem der Spaß und der gute Zweck im Vordergrund. Das Startgeld beträgt mindestens 5 Euro – darf aber gerne erhöht werden, da der komplette Erlös gespendet wird.

Wer lieber fährt statt läuft, kann in diesem Jahr ebenfalls seinen Beitrag für den guten Zweck leisten. Die seit 2012 von dem Bassumer Oldtimer Club

organisierte Ausstellung der nost­algischen Fahrzeuge wird in diesem Jahr nicht nur erweitert, sondern gleichzeitig durch den modernen Motorsport in Form von Elektroautos ergänzt. Laut Idee der Veranstalter können sich so Auto- und Motorradfreunde verschiedenster Art miteinander austauschen und gemeinsam auf den Weg nach Weyhe machen.

Die etwa 160 Kilometer lange Autorallye startet um 10.30 Uhr in Bassum und führt über Landstraßen sowie ausgewählte Strecken nach Weyhe. Für E-Autos wird allerdings eine kürzere Route vorgeschlagen. Das Startgeld beträgt 10 Euro und ist ebenfalls komplett für den guten Zweck vorgesehen. So sollen die Einnahmen an das Kinder- und Jugendhospiz Löwenherz und an das Bündnis White IT e.V.

gespendet werden.

Für eine bessere Planung bittet das Organisationsteam sowohl für den Lauf als auch für die Rallye um eine vorherige

Anmeldung unter www.tag-des-sports.com/run-for-help oder per E-Mail an alena.scholz@tag-des-sports.de.