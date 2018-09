Mit den Fashionshows am Freitag und Samstag, 21. und 22. September, erreichen die Modewochen im Weserpark ihren Höhepunkt. Auf dem Laufsteg zeigen die Models den Centerbesuchern die Must-haves der kommenden Saison. (Weserpark)

Geht es Ihnen auch so? Nach dem wochenlangen Super-Sommer fühlt sich das Hineinschlüpfen in Jacke und geschlossene Schuhe noch etwas seltsam an. Von Jeans oder Strumpfhosen einmal ganz

zu schweigen. Und doch wohnt auch diesem Herbstanfang ein Zauber inne, denn neue Schnitte, gewagte Muster und aufregende Farben machen im Modeherbst 2018 Lust auf mehr.

Entsprechende Inspiration finden die Weserpark-Kunden auf Schritt und Tritt – in den zahlreichen neu dekorierten Schaufenstern der beliebten Shoppingmall sowie auf verschiedenen Podesten inmitten der Ladenstraße, im Rahmen einer

„statischen Modenschau“ – ab dem morgigen Montag, 3. September.

Teilnehmer gesucht: Bei der beliebten Kindermodenschau am Samstag, 22. September, sind die Kleinen ganz groß. (Weserpark)

Zu den absoluten It-Pieces im Herbst und Winter 2018/19 gehören Mäntel, Hosen, Kleider und

Accessoires in knalligem Zitronengelb, kräftigem Orange oder einem satten Lila, genauer: Ultraviolett – der Pantone-Trendfarbe des beginnenden Modeherbsts.

Wer es noch eine Spur auffälliger mag, feiert das Comeback des Animalprints mit einem Allover-

Leo-Look zur knallgelben Saddle Bag. Das Tüpfelchen auf dem i und zugleich Must-have der Saison: derbe Cowboy-Boots. Am besten stilecht kombiniert zu volantbesetzten Midi-Röcken und Cowboyhut oder schmalen Jeans und grobem Strick im Oversized-Look.

In der Ladenstraße gibt es ab sofort jede Menge Trends zu entdecken. (Weserpark)

Hautnah erleben können die

Weserpark-Besucher die aktuelle Herbstmode am Freitag und Samstag, 21. und 22. September. Dann präsentieren Models während verschiedener Fashionshows im

Center, wie sich die Trends der

Saison im Handumdrehen zu einem rundum angesagten Look kombinieren lassen.

Show mit VIP-Besetzung

Am Freitag, 21. September, finden die Präsentationen vor verschiedenen Shops in der Ladenstraße statt. Am Samstag, 22. September, konzentriert sich das Modeevent auf den Laufsteg im Lichthof vor Peek & Cloppenburg. VIP-Gast bei der Show ist das Model Klaudia Giez, Fans einschlägiger Castingshows vermutlich besser bekannt als „Klaudia mit K“, die nach ihrem Einsatz auf dem Catwalk für Selfie- sowie Autogrammwünsche zur Verfügung steht.

Kids-Models gesucht

An dem Samstag wartet ein weiteres Highlight auf Fashioninteressierte: eine Kindermodenschau um 14.30 Uhr mit sechs- bis zwölf­jährigen Nachwuchsmodels aus

Bremen und umzu.

Die Bewerbung ihrer Sprösslinge für

die Kindermodenschau am Samstag,

22. September, können Eltern ab sofort einreichen. Wie und wo ist auf der Website des Weserparks unter www.weserpark.de nachzulesen.