Laura Prepon und Ben Foster erwarten ihr zweites Kind. (Christopher Polk/Getty Images)

Baby-News aus Hollywood: Laura Prepon und Ben Foster werden zum zweiten Mal Eltern. Die frohe Botschaft überbrachte die „Orange Is The New Black“-Darstellerin, die in der Serie seit 2013 Alexandra „Alex“ Vause verkörpert, ihren Fans höchstpersönlich auf Instagram. „Wir sind überglücklich, euch mitteilen zu können, dass unsere Familie weiter wächst. Das Leben ist wunderschön“, schrieb Prepon zu einem Foto, auf dem ihr Babybauch bereits deutlich zu sehen ist. Auf dem Arm hält sie ihre zweijährige Tochter Ella, die nun ein Geschwisterchen bekommt.

Mit dem Posting sorgte die 39-Jährige für eine Überraschung, denn sie und Ben Foster halten ihr Privatleben eigentlich so gut es geht aus der Öffentlichkeit heraus. Auch als sich die beiden Schauspieler im Juni 2018 das Jawort gaben, teilte Prepon es nur kurz und knapp per Instagram mit. Damals stellte sie ein Schwarz-Weiß-Foto auf ihr Profil, mit dem Kommentar: „Frisch verheiratet. Wir danken euch für all eure Liebe und Unterstützung.“

Ob das neue Familienmitglied ein Junge oder ein Mädchen wird, behielt die Schauspielerin für sich. Auch wann das Baby zur Welt kommen wird, ist noch nicht bekannt.