Kurzum: Friedhöfe sind auch für die Lebenden da.

Unter dem Motto „Der Friedhof: Leben-Lachen-Freude“ lädt der Tag des Friedhofs am dritten Septemberwochenende daher ein, die letzten Ruhestätten von einer anderen Seite kennenzulernen. So gibt es am Sonnabend und Sonntag, 15. und

16. September, zum einen Projekte, die sich mit Bestattung, Tod und Trauer befassen. Zum anderen finden fröhliche Kinderaktionen, Konzerte und Lesungen statt. Ziel ist es, dass alle Generationen den Friedhof als Ort der Ruhe, Begegnung und Erinnerung kennenlernen, wahrnehmen und nutzen.

Ins Leben gerufen wurde der bundesweite Aktionstag 2001 vom Bund deutscher Friedhofsgärtner im Zentralverband Gartenbau gemeinsam mit Steinmetzen, Bestattern, Floristen, Städten, Kommunen, Religionsgemeinschaften und Vereinen. Mithilfe dieser unterschiedlichen Partner hat sich der Tag des Friedhofs zu einem Event entwickelt, das Jahr für Jahr Tausende Neugierige anlockt. Auch dieses Mal dürfen sich die Besucher auf Filme, Lesungen, Führungen zu Grabstätten bekannter Persönlichkeiten sowie viele Mitmachaktionen freuen.

Weitere Infos zu den einzelnen Veranstaltungsorten sowie den Programmen gibt es im Internet unter www.tag-des-friedhofs.de.