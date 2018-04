Szene aus dem Dokudrama "Karl Marx - der deutsche Prophet": Marx (Mario Adorf) blickt in seiner Pariser Wohnung auf sein Leben zurück. (ZDF / Martin Christ)

Auf seiner letzten Reise von einem Kuraufenthalt in Algier über Monte Carlo und Paris nach London blickt der alternde Querdenker Karl Marx (Mario Adorf) auf sein Leben zurück. Kurz vor seinem Tod 1883 musste die Bilanz des studierten Philosophen aus Trier eher bescheiden ausfallen. Fünf seiner sieben Kinder hatte der Autor von „Das Kapital“ (1862) überlebt. Die meiste Zeit verbrachte Familie Marx in bitterster Armut und im Exil. Erst ein paar Jahre später sollte Marx zum - neben Martin Luther - einflussreichsten deutschen Denker aller Zeiten aufsteigen. Das Dokudrama „Karl Marx - der deutsche Prophet“ (Samstag, 28.04., 20.15 Uhr, bei ARTE, und Dienstag, 1. Mai, 20.15 Uhr, im ZDF) erzählt etwas sprunghaft, Neu-Marxisten werden dennoch eine Menge über einen Mann erfahren, dessen Einfluss auf die Weltgeschichte enorm war, wobei sein Leben vergleichsweise unbekannt blieb.

Der Film, der im ZDF am „Tag der Arbeit“ ausgestrahlt wird, betont die weitgehend unbekannte, private Seite von Karl Marx. Im Zeitalter von Globalisierung und zunehmendem Auseinanderdriften von Arm und Reich scheinen dessen Theorien wieder so aktuell zu sein wie während der frühen Industrialisierung. Marx erwartete den zwangsläufigen Untergang des Kapitalismus. Ein System, das die Reichen immer reicher und die Armen immer ärmer werden lässt, muss aufgrund der zu erwartenden Klassenkämpfe irgendwann sterben.

Eleanor (Sarah Hostettler) und ihr Vater Karl Marx (Mario Adorf) vor der Abreise aus Paris. Das Dokudrama erzählt aus der Perspektive jener Marx-Tochter, die sich später vor allem um dessen Nachlass kümmerte. (ZDF / Julie Vrabelova)

Auf dem Höhepunkt des „real existierenden Sozialismus“ lebte etwa ein Drittel der Weltbevölkerung in politischen Systemen, die sich auf Marx beriefen. Mit dem Ende des Ostblocks schien der deutsche Vordenker widerlegt. Erst in jüngerer Vergangenheit erscheint Marx' Traum einer klassenlosen Gesellschaft mit gerecht verteilten Gütern wieder als Alternative zur immer gnadenloser wütenden Macht des Kapitals.

Das 90 Minuten lange Dokudrama „Karl Marx - der deutsche Prophet“ behandelt derlei Fragen nur oberflächlich. Der Film von Autor Peter Hartl („Weltenbrand“) unter der Regie Christian Twentes („Das Luther-Tribunal“) konzentriert sich auf die private Dialektik des schwierigen Familienmenschen Marx. Einerseits liebte er seine Frau, die aus adeligem Hause stammende Jenny von Westphalen - andererseits betrog er sie. Nur drei von sieben Kindern des Ehepaares erreichte das Erwachsenenalter. Die prekären Lebensverhältnisse, denen Familie Marx vor allem im Londoner Exil ausgesetzt waren, mögen dazu beigetragen haben. Der Autor des „Kapitals“ konnte selbst nicht mit Geld umgehen. Auch in Sachen Zeitmanagement war Marx Laie. Zwei weitere geplante Bände von „Das Kapital“ wurden zu Lebzeiten nie fertig, sein Freund und Weggefährte Friedrich Engels vollendete sie schließlich 1885 und 1894.

Marx (Mario Adorf) als unbekannter Reisender: Der Autor des "Kapitals" verbringt 1882 einige Monate in Algier, um sich auszukurieren. (ZDF / Martin Christ)

Hartl und Twente erzählen das Leben ihres Protagonisten in zuweilen ein wenig unsortiert wirkenden Rückblenden - und aus der Perspektive von Marx' Tochter Eleanor (Sarah Hostettler). Den jungen Karl Marx spielt Oliver Posener. Historiker und Marx-Biografen kommentieren die Spielszenen. Insgesamt gewinnt man den Eindruck, aus Marx komplexer, trauriger und faszinierender Biografie wäre mehr herauszuholen gewesen. Zwar setzt das Dokudrama verstärkt auf die Emotionalität des Privaten, verschenkt dabei jedoch die Chance, Marx' Gedankengebäude wirklich klar herauszuarbeiten. Ein bewegendes Biopic kommt ebenso wenig dabei heraus. Dazu wirken Dramaturgie und Spielszenen zu wenig elaboriert.

Hauptdarsteller Mario Adorf, der mit 87 Jahren einen Mann Anfang 60 spielt und seinem Vorbild dabei täuschend ähnlich sieht, wollte schon vor Jahrzehnten Karl Marx auf die Leinwand bringen. Leider kamen verschiedene Fiction-Filme über das Leben des umstrittenen deutschen Denkers nicht zustande. Es war wohl so, dass das Kapital seinem Kritiker einen kommerziellen Erfolg an der Kinokasse nicht zutraute. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Das Leben des „deutschen Propheten“ ist nämlich der Stoff, aus dem große Dramen gestrickt werden.