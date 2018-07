In der Schulung konnten die Schülerinnen und Schüler aller 7. Klassen die Maßnahmen der Ersten Hilfe beim Auffinden einer bewusstlosen Person, die Herz-Lungen-Wiederbelebung und die richtige Anwendung eines Automatisierten Externen Defibrillators (AED) in Rollenspielen und an Übungspuppen erlernen und üben. Die Übungspuppen wurden vom Schulverein des Catos finanziert. Darüber hinaus hat der Schulverein auch noch für die Anschaffung eines AEDs gesorgt.

Hintergrund der Maßnahmen bildet eine aktuelle Studie, die gezeigt hat, dass eine erste Ausbildung in der Herz-Lungen-Wiederbelebung ab der 7. Klasse sinnvoll ist. Mit mehr als 100 000 Betroffenen pro Jahr sei der plötzliche Herztod die häufigste Todesursache in Deutschland. Wenn dagegen innerhalb von wenigen Minuten erfolgreich Erste Hilfe geleistet werde und eventuell ein AED zum Einsatz kommt, überlebten viele der Betroffenen.

In Kleingruppen übten die Schülerinnen und Schüler die wichtigsten Maßnahmen beim Auffinden einer bewusstlosen Person ein: Überprüfen der Atmung, Absetzen eines Notrufs, Ausführen der Herzdruckmassage, Ausführen der Atemspende, Einsatz eines AEDs und die stabile Seitenlage.

Alle Beteiligten zogen ein positives Fazit des ersten „Versuchsdurchlaufes“, sodass das Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium nun diese Schulung fest in den Jahresterminkalender der Schule und dem Methodentraining des 7. Jahrgangs aufnimmt. Darüber hinaus haben die Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit, sich eine Übungspuppe und das Schulungsmaterial der Björn-Steiger-Stiftung auszuleihen und so das Gelernte zu Hause mit der Familie zu wiederholen und zu verfestigen. So hofft der Schulleiter des Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasiums, Herr Dr. Krolle, noch mehr Menschen für diese „Herzenssache“ zu sensibilisieren und die Anzahl der potenziellen Ersthelfer in Achim deutlich zu erhöhen. Für den Erhalt und die Anschaffung neuer Erste-Hilfe-Übungspuppen werden auch weiterhin engagierte Sponsoren gesucht, die das Cato-Bontjes-van-Beek-Gymnasium und dessen Schüler bei diesem wichtigen Projekt unterstützen.

Da das Gymnasium eine gut ausgebildete Gruppe von Schulsanitätern besitzt, die im Schulalltag sowie bei schulischen Veranstaltungen stets im Einsatz ist, ist das Interesse an Erste-Hilfe-Maßnahmen an der Schule sehr groß. Die Jungen und Mädchen der Schulsanitäter-AG freuen sich über ihre Möglichkeit, anderen zu helfen und werden gerne um Rat und Tat von Mitschülerinnen und Mitschülern gefragt.