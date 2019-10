Lucy Sparrow hat im New Yorker Rockfeller Center einen ganzen Lebensmittelladen aus Filz eröffnet. Foto: Christina Horsten/dpa (Christina Horsten / dpa)

Mitten im New Yorker Rockfeller Center hat die britische Künstlerin Lucy Sparrow einen ganzen Lebensmittelladen aus Filz eröffnet.

Von Äpfeln und Zitronen über Maiskolben bis hin zu Fisch, Fleisch, Backwaren, Pralinen und Getränkeflaschen - in „Lucy Sparrow's Delicatessen on 6th“ ist alles aus Filz, sogar die Kasse.

In Lucy Sparrows Delikatessen-Laden ist alles aus Filz - sogar die Kasse. Foto: Christina Horsten/dpa (Christina Horsten / dpa)

Die einzelnen Stücke in der Kunstinstallation, die bis zum 20. Oktober zu sehen sein soll, können wie in einem normalen Lebensmittelladen erworben werden, kosten aber deutlich mehr. Mit ähnlichen Installationen hatte Sparrow unter anderem bereits in Los Angeles und an anderer Stelle in New York für Schlagzeilen gesorgt. (dpa)