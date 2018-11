Nach 30 Jahren als Angestellte erfüllt sich Martina Schloen mit der Eröffnung ihres eigenen Salons ihren Traum. (FR)

Bis vor kurzem war sie in einem Salon in Lilienthal angestellt.

Ihr eigener Salon ist der ehemalige Betrieb Olschewski in Grasberg, welcher auf eine lange Geschichte zurückblicken kann. Gegründet wurde der Salon im Jahr 1962 von Johannes Struß. Ab 1984 war Olschewski der Inhaber. Zuletzt hatte er allerdings nach einem Nachfolger gesucht. „Ich habe mich darauf beworben, und gehofft, dass ich die Zusage bekomme“, erinnert sich Martina Schloen. Um den Salon für Männer und Frauen leiten zu können, absolvierte sie eine praktische sowie eine theoretische Prüfung bei der IHK Lüneburg. Drei Models unterstützten sie bei der Prüfung. „Ich möchte mich herzlich bei den Models bedanken“, betont Martina Schloen. Auch ihr Mann habe sie stets unterstützt. „Ohne ihn wäre das alles nicht möglich gewesen."

Neben den üblichen Tätigkeiten eines Friseurs kommt jetzt eine weitere Herausforderungen auf Martina Schloen zu, die sich von ihrem Handwerk grundlegend unterscheidet: Die Buchführung für ihren eigenen Betrieb. Doch das Büffeln für die Prüfung an der IHK habe sie bestens darauf vorbereitet. „Ich habe unheimlich viel gelernt und kann nun selbstbewusst in den neuen Lebensabschnitt starten“, freut sie sich.

Besonders gefällt ihr an ihrem Beruf der enge Kontakt zu Menschen. Die Kunden wissen ihr freundliches Wesen zu schätzen, aber auch die Art, wie sie an Frisuren herangeht – mit viel Kreativität und Einfühlungsvermögen. „Die Frisur hat einen großen Einfluss auf das Gesamtbild“, weiß die Friseuren. Daher ist es besonders wichtig, dass das Haar zu seinem Träger passt, das Beste aus ihm herausholt und die richtige Botschaft übermittelt. Die Ansprüche an die Frisur können sich je nach Lebensabschnitt verändern. Während zum Beispiel junge Mütter gern einen einfachen, pflegeleichten Look tragen, darf es später gern wieder kreativer werden. Die individuellen Vorlieben und Bedürfnisse herauszufinden und umzusetzen ist eine der großen Aufgaben eines Friseurs.

Der Salon Schloen für Damen und Herren, Speckmannstraße 66 in Grasberg, hat montags, dienstags, donnerstags und freitags von 9 bis 18 Uhr geöffnet. Mittwochs ist geschlossen, nach Bedarf können für sonnabends Termine vereinbart werden. Mehr Info unter Telefon 0 42 08 / 17 77.