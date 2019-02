Am 1. Februar blickte Chefkoch und Inhaber Ralf Stelljes auf 19 Jahre Selbstständigkeit in seinem eigenen Restaurant zurück. Jenny Berthold betreut die Gäste im Service. (Monika Fricke)

Dazu gibt es frische Salate und Butterkartoffeln. Wer nicht so gerne Spezialitäten aus dem Meer mag, wird am Schweineschnitzel mit Sauce Hollandaise, Butterkartoffeln und gemischtem Salat satt. Im Preis von 7,90 Euro je Mittagsgericht ist ein alkoholfreies Getränk enthalten.

„99 Prozent der Gäste wählen mittags Fisch“, sagt Stelljes. Abends bietet der Küchenchef zusätzlich Fischspezialitäten nach eigenen kreativen Ideen an. Diese Gerichte sind nicht auf der Speisekarte zu finden. Auf Wunsch werden dabei Hummer, Austern oder Muscheln serviert. Die Karte wird durch die Tagesempfehlung ergänzt und durch Fleischgerichte abgerundet, um dem Motto „Fisch & mehr“ gerecht zu werden. Wer lieber etwas Fleischiges wünscht, bestellt Schweinefiletmedaillons mit Champignon- Zwiebel-Gemüse oder paniertes Schweineschnitzel mit Beilagen.

Zu den beliebten Speisen gehören dem Inhaber zufolge der Fischtower Amtslinde: Räucherlachs zwischen Kartoffelpuffern auf Schwarzbrot mit Zwiebeln, Meerrettich und hauseigener Vinaigrette. Das Krabbenbrot mit zwei Spiegeleiern und einem Salatbouquet findet ebenfalls regelmäßig hungrige Abnehmer. Als kleine Fischvariationen können die Gäste zwischen Krabben, Räucherlachs,

Makrelenfilet, Forellenfilet mit

Salat und Bratkartoffeln wählen.

Stelljes sammelte nach seiner Ausbildung zum Koch in verschiedenen Restaurantküchen Berufserfahrungen, unter anderem im Bremerhavener Fischrestaurant Natusch im Fischereihafen und in der Vegesacker Strandlust. 2000 übernahm er die Traditionsgaststätte Zur Amtslinde in der Rübhofstraße 2 und eröffnete diese am 1. Februar desselben Jahres mit dem Namenszusatz Fisch & mehr.

Zwei Jahre nach der Eröffnung bekam der Restaurantbesitzer Besuch: Sternekoch Frank Rosin gab dem Inhaber im Rahmen einer Fernsehserie nützliche Ratschläge für ein Fischrestaurant. Das Interieur der Amtslinde wurde komplett verändert, die Inneneinrichtung besticht seitdem durch ein maritimes Outfit und modernesMobiliar. Der bekannte Gastronom überarbeitete zudem die Speisekarte. In der Küche wirbelte Rosin ebenfalls und gab Küchenchef Stelljes Tipps für eine effektivere Nutzung. Die Amtslinde erfuhr frischen Wind und wurde dank des Fernsehbeitrags bekannter.

Heute finden im geräumigen Festsaal bis zu 100 Gäste Platz. Der Raum lässt sich teilen, sodass er sich auf für kleinere Gruppen anbietet. Das ansprechendes Ambiente und die geschmackvolle Ausstattung sind für Firmenfeiern, Tagungen, Seminare, Hochzeiten, Geburtstage und Trauerfeiern geeignet.

Zur individuellen Note bei der Tischdekoration, den Menükarten oder der Musik berät das Restaurantteam jederzeit.

Die Amtsline Fisch & mehr hat dienstags bis sonntags von 11 bis 15 Uhr und ab 18 Uhr geöffnet. Warme Küche gibt es von 12 bis 14.30 Uhr. Tischreservierungen, auch für den Mittagstisch, unter Telefon 04791 / 98 00 51.