KOLL Ihre Experten LDW Restaurant Palmyra (BIANCA KLÄNER)

Eine authentische Küche aus arabischen Gefilden kann man im ­Palmyra in der Neustadt genießen: Walid Abu-Dib und seine Familie servieren dort Köstlichkeiten aus 1001 Nacht, die viele Fans haben.

Stammgäste haben bereits bemerkt, dass sich vor Kurzem die Optik im Inneren des Restaurants verändert hat. „Wir haben auch in diesem Jahr wieder renoviert“, sagt Abu-Dib. „Der Palmyra-Raum im vorderen Bereich des Restaurants ist nun fertig, im vergangenen Jahr war bereits der 1001-Nacht-Raum an der Reihe.“ Wohin man auch blickt, im Hauptraum gibt es viele liebevoll gestaltete Details zu entdecken, etwa sorgfältig ausgewählte neue Tischdecken und Bezüge für die Kissen. „Von meinen Stammgästen habe ich viel tolle Resonanz bekommen“, sagt der Unternehmer. Auch in Zukunft wird es immer wieder einige Änderungen geben, denn der kreative Gastronom hat noch viele Gestaltungsideen.

In den Gasträumen herrscht eine gemütliche Atmosphäre. (BIANCA KLÄNER)

Geändert hat sich auch die Speisekarte, die aus dem Jahr 2000 stammte und die Abu-Dib nun überarbeitet hat. „Wir haben ein paar neue Gerichte aufgenommen“, sagt er. „Zum Beispiel führen wir jetzt Lammfilet auf der Karte.“ Auch Rumpsteak mit Rotwein-­Feigen-Sauce kann man nun im Palmyra genießen. Wer dagegen fleischlos essen möchte, kann etwa das neue vegetarische Couscous-Gericht probieren. Fans der beliebten Klassiker bekommen diese natürlich nach wie vor. Wer sich mit orientalischer Küche noch nicht auskennt, sollte auf jeden Fall die Vorspeisen probieren, rät der gebürtige Syrer. Nicht nur Fleischfans, sondern auch Vegetarier finden im Palmyra viele leckere Optionen, zum Beispiel das populäre Reisgericht mit sieben Gewürzen, Auberginen, Zucchini, Datteln, Mandeln, Rosinen sowie Joghurt-­Minz-Sauce.

Viele Stammgäste

Im Familienbetrieb Palmyra verwöhnen Walid Abu-Dib und seine Familie ihre Gäste mit kulinarischen Gaumenfreuden. (BIANCA KLÄNER)

Möchte man an heißen Tagen etwas Leichtes und Erfrischendes essen, so empfiehlt Abu-Dib beispielsweise den Schaourma-Teller. „Dazu gehören kaltes Kichererbsenpüree, Salat und Geschnetzeltes vom Hähnchen, Lamm oder Rumpsteak“, erläutert der Gastronom. „Dazu passt gut ein Joghurtgetränk mit Minze.“

Der größte Teil der Gäste besteht nach wie vor aus Stammgästen, doch nicht nur ­Bremer besuchen die kulinarische Oase. „In letzter Zeit habe ich beobachtet, dass verstärkt Touristen zu uns kommen“, sagt Abu-Dib. „Offenbar gibt es in der Gegend ­Hotels, von denen ich noch nichts wusste.“ Ausgewählte Gerichte kann man seit einem halben Jahr auch daheim genießen, denn das Restaurant kooperiert mit dem Bringdienst Foodora. „Wer in der Umgebung wohnt, bestellt direkt bei Foodora – und die Auslieferung erfolgt umweltfreundlich“, sagt Abu-Dib. Bestellungen ab zehn Personen nimmt das ­Restaurant Palmyra auch selbst entgegen.

Die neue Weinkarte bietet zahlreiche neue Sorten – sowohl offene Weine als auch Flaschenweine, darunter exklusive syrische Rot- und Weißweine. Das Restaurant ist ein reiner Familienbetrieb, in dem Abu-Dib und seine Verwandten die Gäste verwöhnen. Nicht nur für den gemütlichen Restaurantbesuch, sondern auch für besondere Anlässe ist das ­Palmyra stets die richtige Adresse. Abu-Dib und sein Team sorgen für gelungene Familien- und Firmenfeiern aller Art. Die Gasträume bieten Platz für rund 100 Personen.

Das Restaurant Palmyra, Langemarckstraße 230, ist täglich von 18 bis 24 Uhr sowie nach Absprache auch tagsüber für kleine und große Gruppen geöffnet. Tischreservierungen und weitere Informationen unter Telefon 0421 / 957 99 34 sowie im Internet unter der Adresse www.restaurantpalmyra.de.