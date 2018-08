bis 26. August lockt der „Brokser Bio-Markt“ auf der Pferdewiese am Marktplatz mit zahlreichen Leckereien. Besucher können sich außerdem an allen drei Tagen auf ein abwechslungsreiches Programm auf der Biomeile freuen. Die Idee zu der kulinarischen Ergänzung ist in Zusammenarbeit mit dem Marktteam, dem Schwarmer Verein Kiebitz, der Firma Stadtland+ aus Bremen und dem Projekt „Biostadt Bremen“ entstanden.

„Das Marktteam ist ständig auf der Suche nach Neuheiten für den Brokser Heiratsmarkt. Die ökologische Landwirtschaft und Bioprodukte werden immer beliebter und da wollen wir mit dem Trend gehen“, erklärt Sarah Verheyen vom Marktteam. Mehr als 20 Aussteller – darunter Erzeuger und Vereine aus der Region – präsentieren sich und ihre Produkte auf dem Markt. Probieren und Verköstigen ist dabei selbstverständlich erwünscht.

„Unser ‚Bio-Markt‘ verbindet Erlebnis, Ruhe und Genuss“, verspricht Angela Wilhelms vom Verein Stadtland+. Aus diesem Grund bietet die Meile neben zahlreichen Leckereien zusätzlich viel Wissenswertes über die einzelne Lebensmittel, deren Herkunft und die verschiedenen Zubereitungsmöglichkeiten.

Eröffnet wird der „Bio-Markt“ am Freitag um 18 Uhr mit Chansons von dem Duo Pigalle. Dazu gibt es Biowein, -käse und -eis.

Das Programm auf der Mitmachbühne Culinaria bietet verschiedene Vorträge und Workshops. Diese werden von Otmar Willi Weber und Carola Schede moderiert. Jeweils ab 14 Uhr können Interessierte dem Broker Biostammtisch mit regionalen Biobetrieben und Claudia Elfers von Biostadt Bremen beiwohnen oder beim Workshop mit einer internationalen Frauengruppe selber Biogemüse und -pfannen zubereiten. Ein Cocktail-Creation-Camp zählt ebenfalls zum Mitmachangebot.

Jeweils um 15 Uhr lädt Barbara Stadler aus Martfeld zur „Bio-Kochshow“ mit Hülsenfrüchten und Tomaten ein und ab 18 Uhr lernen Besucher in der Käseschule mit Michael Nußbaum, wie Frischkäse selber zubereitet wird. Zum Abschluss der beiden Tage steht die Kombination Biowein und Genuss auf dem Programm. Dazu gibt es „Folk un Platt“ mit Werner Winkel.

Abgerundet wird der Bio-Markt durch ein Familienprogramm am Sonnabend und Sonntag mit „Q-Mobil“- der rollenden Rinderrevue, Kinderliedern zum Mitsingen, Kinderschminken mit Tier­motiven, einer Filzwerkstatt, Tiermasken basteln und Schafe zum Schauen und Streicheln.