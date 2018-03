Wer eine solche Runde plant, legt Wert darauf, was auf den Tisch kommt. Dazu gehören auch

besondere Spezialitäten. Diese bietet die Familie Spiekermann seit über 40 Jahren auf insgesamt acht Wochenmärkten in Bremen. Ob Wurst- und Schinkenspezialitäten aus der Re­gion, Spanien und Italien oder hausgemachte Feinkostsalate – die Bandbreite ist groß. „Wir beziehen unsere Spezialitäten unter anderem von kleinen Fleischereien aus der Region“, so Karola Spiekermann. „Dabei suchen wir uns von jedem das Beste aus, darunter viele Produkte, die man sonst nirgends bekommt“, so Spiekermann weiter.

Auch nach Ostern sind die Verkaufswagen des Familienunternehmens ein beliebter Anlaufpunkt – zum Beispiel für Spargelliebhaber, die nach der passenden Begleitung für das Frühlingsgemüse suchen. Bei Spiekermann findet man eine große Auswahl an Schinken, die die beliebten Stangen geschmackvoll ergänzen. Darunter luftgetrocknete Spezialitäten ebenso wie geräucherte und besondere Produkte aus Spanien oder Italien.

Spiekermann GbR, Telefon: 04 21 / 47 87 99 03, Internet: www.wurst-spiekermann.de.