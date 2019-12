Personalbedarf steigt weiter

Lehrerverband: Quereinsteiger sind „Verbrechen an Kindern“

Per Crashkurs zum Lehrer - für den Präsidenten des Deutschen Lehrerverbandes Meidinger sei das ein „Verbrechen an den Kindern“. Die Berufsgruppe erfahre keine Wertschätzung seitens der Politik. Doch die Nachfrage nach Lehrern wird in den nächsten Jahren weiter steigen.