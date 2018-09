Manuela Rode, Jugendtrainerin beim TSV Cluvenhagen, hat erfolgreich einen Lehrgang zum Badminton-Trainer-Assistenten in Ritterhude abgeschlossen. Die Ausbildung umfasst 40 Unterrichtsstunden, die an zwei Wochenenden absolviert wurden. Ausrichter war die Badminton-Abteilung des ASV Ihlpohl. Durchgeführt wurde der Lehrgang von Michael Brundiers, Lehrwart des Niedersächsischen Badminton-Verbandes, der sich über 20 Teilnehmer aus dem norddeutschen Raum freute.

Im ersten Teil des Lehrgangs wurden die Grundlagen der Schlag- und Lauftechniken vermittelt. Dabei geht es um die Technik sinnvoller Schlag-, Lauf- und Sprunglösungen sowie taktische Lösungsprinzipien in jeder Spielsituation zu erlernen. Im zweiten Teil wurde das Erlernte zunächst vertieft. Danach ging es um die Vermittlung von Trainingsinhalten. So wurde der Aufbau einer Trainingseinheit vermittelt, in Gruppenarbeit geübt und von den Lehrgangsteilnehmern bewertet.

Der Vorstand des TSV Cluvenhagen freut sich, dass durch die Teilnahme von Manuela eine noch bessere Trainingsqualität im Bereich Badminton angeboten werden kann.