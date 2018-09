Einige SAV-Karateka fuhren jetzt nach Gröpelingen, um bei Vizeweltmeister Ilja Smorguner zu trainieren. Ausgerichtet wurde der Lehrgang von TSV Holßel und TuS International Bremen. Ilja Smorguner ist sechsmaliger Deutscher Kata-Meister, Vize-Kata-Weltmeister 2014 und Dritter der Karate-Weltmeisterschaft 2016.

Geboten wurden vier Trainingseinheiten, zwei für die Unterstufe und zwei für die Mittel- und Oberstufe. Ilja Smorguner begann immer mit einem guten Aufwärmtraining zu Anfang jeder Trainingseinheit. In der ersten Einheit zeigte er bestimmte Grundbewegungen aus dem Shito-Ryu, in der zweiten Beschleunigung der Technik durch Druckaufbau im hinteren Bein. Hier ging Smorguner auf die Besonderheiten im Shito-Ryu im Vergleich zum Shotokan ein. In den folgenden Trainingseinheiten zeigte er, wie man Bewegungen oder Typ-Eigenschaften des Shito-Ryus ins Shotokan einbauen und somit verbessern kann. Es konnten alle sicherlich etwas mitnehmen und dann im Dojo weiter dran arbeiten.

Im Bild zu sehen sind (von links) Noèmie Freis, Ilja Smorguner, Marco Heißenbüttel und Moritz Biendara.