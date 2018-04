Das Ostertrainingslager der SG-Marßel-Leichtathleten machte in diesem Jahr seinem vereinsinternem Namen „Harzer Hölle“ alle Ehre. Trainer Gerold Christen konnte sich nicht erinnern, jemals solche extremen Bedingungen vorgefunden zu haben: „Minus 15 Grad und Schneeverwehungen, in denen ein erwachsener Mensch bis zur Hüfthöhe versank.“ Herausforderungen, die Trainer und Athleten aber mit Begeisterung annahmen. Für die 20 jungen Sportler bedeutete das beim drei- bis viermaligen täglichen Training: den Rodelhang rauf und runter, den Loipenspuren folgen.

Manch einem setzte aber noch mehr die Grundregel der „Harzer Hölle“ zu: vollständiger Verzicht auf sämtliche Elektronik. „Neben körperlicher Fitness ist Ziel des Trainingslagers immer, als Team zusammenzufinden“, so Christens Erklärung für den Smartphone-Entzug. Das gelang – in der (relativ kurzen) trainingsfreien Zeit wurden gemeinsam Tischtennisplatten und Kicker geentert, Brettspiele aufgebaut oder sich in Ruhe unterhalten.

Den Ertrag der „Harzer Hölle“ erhofft sich Christen für sein Team in den nächsten Monaten. „Die Grundlagen sind gelegt. Jetzt bin ich gespannt, was der Einzelne daraus macht.“