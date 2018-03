Dort haben sich die Marßeler mit Athleten aus Nordrhein-Westfalen und den Niederlanden gemessen.

Gleich zwei große Erfolge konnte Clara Ruppelt für sich verbuchen. Sie siegte mit 1,30 Meter im Hochsprung in der Gruppe W12 und zeichnete sich mit 7,07 Meter als beste Kugelstoßerin ihrer Altersklasse aus.

In der 4x100m-Staffel konnten die Leichtathletinnen der WU14 überzeugen. Michelle Schlegel, Annika Sajnog, Clara Ruppelt und Tomke Seggermann liefen in 60,23 Sekunden als Zweitplatzierte unter neun Teams ins Ziel. „Die Mädchen kommen aus der U12, mussten bisher nur 50-Meter-Sprints bestreiten und hauen über diese Distanz dann so einen raus – sensationell“, lobte Trainer Gerold Christen das Team.

Annika Sajnog landete im Weitsprung der W12 auf dem zweiten Platz. Mit persönlicher Bestleistung von 4,11 Metern ließ sie 52 Konkurrentinnen hinter sich. Gemeinsam mit Michelle Schlegel überquerten sie außerdem fast zeitgleich in 9,36 beziehungsweise 9,35 Sekunden die Ziellinie beim Sprint.

Bei den Podiumsplatzierungen der jüngeren Jahrgänge hat sich W15-Athletin Bente Hoffmann im Kugelstoßen gegen eine starke Konkurrenz durchgesetzt und den zweiten Platz belegt.