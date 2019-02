Die Teilnehmerinnen des vom TV Lilienthal veranstalteten Leichtathletik-Mädchen-Camps hatten bei ihren Übungen sehr viel Spaß.

Alle teilnehmenden Mädchen im Alter von fünf bis 14 Jahren dankten es mit großer Begeisterung und Motivation für den Leichtathletik-Sport. Sie alle freuten sich über die erhaltenen Leichtathletik-Trikots und über die neuen Sporttaschen. Drei Trainer der Leichtathletik-Abteilung des TV Lilienthal hatten Bewegungsinhalte aus den Bereichen Turnen und Kinderleichtathletik vorbereitet. Alle Kinder waren mit viel Spaß und Freude dabei.

Daneben kam auch der Austausch untereinander nicht zu kurz; neue Freundschaften konnten geschlossen werden. Eine Fortsetzung des Camps ist bereits für 2020 geplant.

Mädchen, die sich für die Kinderleichtathletik oder für die Schülerleichtathletik interessieren, sind herzlich eingeladen am wöchentlichen Training in den Trainingsgruppen des TV Lilienthal teilzunehmen. Das Training für die Kinderleichtathletik findet dienstags von 16.30 bis 18 Uhr für die Jahrgänge 2009 und jünger sowie freitags von 15 bis 16.30 Uhr für die Jahrgänge 2007, 2008 und 2009 jeweils in der Schoofmoor-Halle statt. Das Schülertraining für die Jahrgänge 2007 und 2008 findet dienstags von 18 bis 19.30 Uhr beziehungsweise von 18 bis 20 Uhr für die Jahrgänge 2005 und 2006 am selben Ort statt. Freitags trainieren die Jahrgänge 2006 und älter von 16.30 bis 18 Uhr ebenfalls in der Schoofmoor-Halle.