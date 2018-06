Alle Jahre wieder treffen sich die jüngsten Leichtathleten im Landkreis Osterholz zum Alternativen Mannschaftswettkampf. Dieser Wettkampf aus dem Bereich Kinderleichtathletik – ausgerichtet vom TSV Worpswede – fand nun das dritte Jahr in Folge bei besten Wetter auf der Leichtathletikanlage in Worpswede statt.

23 Athletinnen und Athleten im Alter von fünf bis elf Jahren traten in Vierermannschaften in sieben Disziplinen gegeneinander an. Diese Disziplinen sind abgewandelte Varianten der Leichtathletikdisziplinen wie Hürdenlauf oder Speerwerfen. Die sieben Disziplinen in diesem Jahr waren Sammelsprint, Bananenkartonstaffel, Zonenweitsprung, Weit-Hoch-Sprung, Zielwerfen, Mannschaftsstoßen und eine große Rundenstaffel. Alle Kinder haben mit viel Spaß und sehr erfolgreich am Alternativen Mannschaftswettkampf teilgenommen.

Die Ergebnisse: U 8: 1. Die Lilienthaler Wiesel (60 Punkte), U 10: 1. Die Lilienthaler Rennmäuse (64 Punkte), 2. Die Lilienthaler Springflöhe (58 Punkte), 3. Die Lilienthaler Kängurus (50 Punkte), U 12: 1. Ritterhuder Rabauken (64 Punkte), 2. Mixed Team (62 Punkte).