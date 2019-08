Zwei bedeutende Orte liegen in den Neustädter Wallanlagen nur wenige Meter voneinander entfernt: Dort, wo seit den 1950er-Jahren der Zentaurenbrunnen steht, war im Herbst 1941 eine Sammelstelle für jüdische Männer, Frauen und Kinder aus der Neustadt. Von hier aus wurden einige Hundert Menschen ins heute weißrussische Minsk deportiert. Zwei Jahre später, am 13. Juni 1943, ein Pfingstsonntag, schlug während eines alliierten Luftwaffenangriffs nur wenige Meter von diesem Platz entfernt eine Luftmine in einen Erdbunker ein. 66 Menschen starben. Heute markiert diese zweite Stelle eine junge Birke (siehe Bild).

Dass diese beiden Orte so dicht beieinander liegen, hat für Otto und Gerardu einen symbolischen Wert. In dem Tod so vieler Menschen liege eine Verbindung. Das Ergebnis des Nationalsozialismus war Tod und Leid – auch für die, die nicht verfolgt wurden. Am Ende aller Ideologie habe ein Krieg gestanden, den die NS-Regierung von langer Hand geplant hatte. „Wir sind gegen Krieg“, sagt Gerardu. „Daran wollen wir die Menschen erinnern.“

