Stefan Vesterling, Besitzer des „Multiball Flipper-Kicker-Dart“ in Etelsen berichtet über seine Gründungserfahrungen.

Im Rahmen des Existenzgründungsforums am Donnerstag, 15. November, berichten die beiden Jungunternehmer im Gespräch mit Sonja Butz-Georg von der Wirtschaftsförderung über ihre Gründung, über Herausforderungen und ihre unternehmerische Entwicklung.

„Leidenschaft für ein Thema ist die beste Ausgangsbasis für eine Existenzgründung. Darauf aufbauend lassen sich Konzept, Vermarktung und Finanzierung einer Idee leichter entwickeln“, umreißt Butz-Georg die Voraussetzungen für eine erfolgreiche Gründung.

Sylvia Dymek vom Verdener Frauen-Fitnessstudio Mrs. Sporty.

Sylvia Dymeks Leidenschaften sind Sport, Gesundheit und Ernährung. Anfang 2017 eröffnete die studierte Gesundheitswissenschaftlerin mit einem Master in Public Health mit den Schwerpunkten Gesundheitsförderung und Prävention das Frauen-Fitnessstudio Mrs. Sporty in Verden. Das Studio im Franchise-System bietet seinen Kundinnen ein 30-minütiges Training mit begleitendem Ernährungsprogramm, das sich leicht in den Alltag zwischen Familie, Beruf und Haushalt integrieren lassen soll.

Voraussetzungen und Hürden

Stefan Vesterling ist vom Flipper-Virus infiziert. Seit 20 Jahren sammelt der gelernte Kommunikationselektroniker Flipperautomaten. Standen die Geräte anfänglich noch in seiner eigenen Wohnung, ist er seit November 2016 Betreiber einer Freizeithalle in Etelsen, in der die Gäste sich an Flipperautomaten, Darts-Scheiben, Tischkickern und Billardtischen ausprobieren und vergnügen können. Neben dem Vertrieb und der Reparatur von Flipper-Automaten bietet Vesterling heute auch Turniere, Partys und andere Events in seinen Räumlichkeiten an. Das Existenzgründungsforum findet von 15 bis etwa 18 Uhr in der Stadthalle Verden statt. In Vorträgen und Gesprächen haben Gründungswillige Gelegenheit, sich über Voraussetzungen und Hürden beim Schritt in die Selbstständigkeit zu informieren. Der Eintritt ist frei.

Veranstaltet wird das Forum vom Existenzgründungsnetzwerk Landkreis Verden, dem der Landkreis Verden, die Kreishandwerkerschaft Elbe-Weser, die Industrie- und Handelskammer Stade, die Agentur für Arbeit und die Arbeit im Landkreis Verden angehören.

Weitere Informationen zum Programm und zur Anmeldung gibt es im Internet unter www.landkreis-verden.de/existenzgruendung. Um formlose Anmeldung wird gebeten: online, per Telefon 0 42 31 / 1 56 73 oder E-Mail: wirtschaftsfoerderung@landkreis-verden.de.