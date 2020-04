Leighton Meester erwartet ganz offenbar ihr zweites Kind. (Carlos Alvarez/Getty Images)

Süße Nachrichten aus Hollywood: Leighton Meester und ihr Ehemann Adam Brody bekommen wieder Nachwuchs. Bestätigt hat das Schauspieler-Paar die frohe Botschaft zwar selbst noch nicht, doch die neuesten Bilder, die die britische Tageszeitung „Daily Mail“ nun veröffentlichte, sind eindeutig. Sie zeigen den „O.C. California“-Star und die „Gossip Girl“-Darstellerin beim gemeinsamen Familienausflug mit ihrer vierjährigen Tochter Arlo Day in Los Angeles - und Meesters bereits ziemlich runder Babybauch lässt sich unter dem schwarzen Overall nicht mehr verbergen. Es sieht also ganz danach aus, als ob Arlo Day schon bald mit einem Geschwisterchen rechnen kann.

Schwangerschafts-Gerüchte um die 33-Jährige machten bereits seit Längerem die Runde, nachdem sie sich im Januar am Set ihrer neuen Serie „Single Parents“ mit einem auffällig weiten Oberteil und weiter Hose gezeigt hatte und seitdem nicht mehr in der Öffentlichkeit gesehen wurde. Ewig kann man so einen Babybauch aber eben nicht verstecken. Ob Meester und Brody die frohe Botschaft von der Geburt teilen werden, bleibt abzuwarten. Seit sie sich 2011 am Set von „The Oranges“ kennenlernten, halten die beiden ihr Privatleben, so gut es geht, aus der Öffentlichkeit heraus. Das Jawort gaben sie sich still und heimlich am Valentinstag 2014.