An diesem Sonntag, 29. Juli, gewähren die kreativen AG-Mitglieder ab 14 Uhr im Café des Kulturgutes Ehmken Hoff wieder Einblicke in ihre Arbeit und präsentieren ihre Werkstücke. Natürlich können diese auch käuflich erworben werden.

Inzwischen hat die AG bereits fast 2000 Unikate gefertigt und mit ihren Ehmken-Hoff-Etiketten versehen. Die Ideen gehen ihnen aber nach wie vor nicht aus, und so werden sicherlich noch viele weitere Kleider, Taschen und Accessoires aus alten Stoffen neu entstehen, die dann jeweils am letzten Sonntag eines Monats im Café gezeigt werden.

Ein Besuch der offenen Nähstube lässt sich immer gut mit einem gemütlichen Kaffeetrinken im Café verbinden, das seinen Gästen stets köstliche Torten und Kaffeespezialitäten anbietet. Im Sommer sind natürlich auch Sitzplätze im Freien vorhanden.

Für eine weitere Veranstaltung auf Ehmken Hoff hat mittlerweile der Vorverkauf begonnen: Am Sonnabend, 25. August, gastiert um 20 Uhr der Kabarettist Gerd Normann auf dem Kulturgut. „Ein Mann soll sensibel sein, zärtlich, humorvoll und schwere Sachen heben können. Und das alles gleichzeitig. Das verwirrt ihn. Er verwechselt die Namen seiner Frauen, abonniert wahllos Tageszeitungen, beleidigt Migranten, flüchtet in andere Bewusstseinszustände oder treibt sinnlosen Sport“: So sieht Gerd Normann den Alltag der Männer. In seinem Kabarettprogramm „Männermorphose“ berichtet er von diesen Irrungen und Wirrungen des Mannes und den verzweifelten Versuchen, seinem Leben Struktur zu geben. Karten sind im Vorverkauf für zwölf Euro am Kiosk Vornkahl in Dörverden und in der Tourist-Info in Verden erhältlich.