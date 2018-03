Naturkost und -kosmetik, Heil- und Nahrungsergänzungsmittel – das Sortiment des Reform-

hauses Ebken an der Syker Hauptstraße ist breit. Auch

gesunde Öle sind dort zu finden. Leinöl nimmt mit seinem hohen Anteil an Omega-3-Fettsäuren eine wichtige Rolle ein.

Das Lebensmittelsortiment des großen Syker Reformhauses umfasst Naturkost für Erwachsene und Kinder, vegetarische, vegane und diätetische Waren sowie Obst und Gemüse, frisch gebackene Vollwertbrote und -brötchen, Tees sowie eine

Kühlung mit Milchprodukten und mehr in Bioqualität. Naturkosmetik für die Pflege von

Gesicht und Körper stehen ebenso auf den 140 Quadratmetern Verkaufsfläche zur Verfügung. Einen wichtigen Part machen außerdem Heil- und Nahrungsergänzungsmittel aus. Das kompetente Team, zu dem Filial-

leiterin Astrid Pagel-Sievers

sowie die Mitarbeiterinnen

Susanne Knief und Petra Deppe gehören, nimmt sich gerne Zeit, um die Kunden ausführlich zu beraten.

Wer Wert auf eine gesunde

Ernährung legt, beschäftigt sich in der Regel auch mit der Fettzufuhr. „Hierbei muss man

zwischen ungesättigten und

gesättigten Fettsäuren unterscheiden“, erklärt Filialleiterin Astrid Pagel-Sievers, die ausgebildete Fachberaterin im Bereich Reformhaus und Allergieberaterin ist. Gesättigte Fettsäuren, wie sie in tierischen Lebensmitteln und festen, pflanzliche Fetten enthalten sind, wandele der menschliche Körper zum Teil in Transfettsäuren um, schildert sie. Diese Stoffe können jedoch eine negative Wirkung auf den Stoffwechsel entfalten, sie sollen zum Beispiel krankhafte Fett-

leibigkeit und Stoffwechsel-

erkrankungen wie Diabetes

fördern. Zu den Lebensmitteln, die bereits selbst nennenswerte Mengen an Transfettsäuren

enthalten können, gehören laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung Back- und Süßwaren sowie frittierte Kartoffelprodukte und Fertiggerichte.

Doch der vollständige Verzicht auf Fett in der Ernährung ist

keineswegs eine Lösung. Denn der Körper kann einige Fettsäuren, die er für den Stoffwechsel benötigt, nicht selbst herstellen. Er muss sie durch die Nahrung aufnehmen. „Von diesen so-

genannten ungesättigten essentiellen Fettsäuren spielen die Omega-3-Fettsäuren eine besondere Rolle und die beste pflanzliche Quelle dafür ist Leinöl“, schildert Astrid Pagel- Sievers. Dabei handelt es sich um ein Pflanzenöl, das aus Leinsamen, den reifen Samen von ÖlLein gewonnen wird. Lein ist eine blau blühende, seit Jahr-

tausenden verwendete Kulturpflanze, die auch als Flachs

bekannt ist und sowohl der

Faser- wie der Ölgewinnung

dienen kann.

„Doch Leinöl ist nicht gleich Leinöl“, gibt Astrid Pagel-

Sievers zu bedenken. Eine besonders hochwertige Variante, die vom Körper optimal ver-

wertet werde könne, sei das der Firma Dr. Johanna Budwig. Zu der Produktserie des deutschen Naturkostherstellers gehören noch verschiedene andere Ölsorten, die die Kunden im Kühl­regal des Reformhauses finden. „Dr. Budwig lebte von 1908 bis 2003, war Apothekerin, Physikerin sowie Biochemikerin und hat sich der Erforschung von Fettsäuren gewidmet“, sagt Astrid Pagel-Sievers. Die Wissenschaftlerin ist vor allem für ihre alter­nativ-medizinische Empfehlung einer Öl-Eiweiß-Kost, der sogenannten Budwig-Diät, bekannt geworden.

Astrid Pagel-Sievers empfiehlt, täglich ein bis zwei Esslöffel Leinöl zu genießen. „Aber auf keinen Fall pur, sondern am besten in Kombination mit Quark“, sagt sie und erläutert: „Die schwefelhaltigen Aminosäuren im Quark und die Omega-3-Fettsäuren ergänzen ein-

ander so, dass diese um ein vielfaches besser vom Körper aufgenommen werden können. Aufgrund der hochempfind-

lichen Omega-3-Fettsäuren, sollte Leinöl überwiegend kalt verwendet werden.“ Die Fachfrau empfiehlt dabei eine Quark- Leinöl-Creme mit frischem Obst zum Frühstück oder als pikante Variante mit Pellkartoffeln. Leinöl sollte außerdem nur kalt Verwendung finden und nicht zum Kochen oder Braten. „Wird es erhitzt, verliert es seine

gesunden Wirkstoffe“, so die

Expertin.

Sie hält im Syker Reformhaus weitere Produkte mit Leinöl oder -saat bereit, die zum Beispiel eine leckere Ergänzung zum Müsli oder zum täglichen Joghurt bilden können. „Das eignet sich auch als Frühstück für Schulkinder, weil Omega-3-Fettsäuren unter anderem die

Konzentration fördern.“