Und quasi von Anfang an dabei. Sie sagt von sich selbst: „Die Arbeit als Organisator liegt mir im Blut.“ Wobei das wohl eine leichte Untertreibung ist: Das Organisieren liegt ihr nicht nur im Blut, immerhin hat die 55-Jährige das einst sogar studiert als Extra-Studienfach der Betriebswirtschaft in Berlin.

Die Diplom-Kauffrau hat ihrer Organisations-Leidenschaft schon in diversen großen Unternehmen gefrönt, so am Flughafen München, bei der Bremer Lagerhausgesellschaft und zuletzt im Landesverband Bremen der Deutschen Diabetes Hilfe. „Da hatte ich es sehr viel mit Ehrenamtlichen zu tun, genauso wie jetzt hier in Brinkum“, sagt die gebürtige Westfälin. Auf die Frage, wie es sie denn in den Norden verschlagen habe, meint sie lächelnd: „Ich wollte schon immer an die See – und nach diversen Umwegen bin ich hier schon ziemlich nah dran.“

Als im Jahr 2009 die Gründung einer Bürgerstiftung als Träger eines Mehrgenerationenhauses anstand und eine Leitung gesucht wurde, war es für sie nach eigenen Angaben sofort klar, dass sie da mitmachen wolle. „Das ist ein spannender Neuanfang, eine tolle Idee und Arbeit mit vielen Ehrenamtlichen.“ So schlug sie mit ihrer Begeisterung und sicherlich auch ihrer Qualifikation alle Mitbewerber aus dem Rennen. Nicht zu unterschätzen ist für sie die Tatsache, dass sie hier mit dem Rad zur Arbeit fahren kann.

Dieses Mehrgenerationenhaus, eines von 540 bundesweit, ist ein Ort, an dem sich Menschen aller Generationen begegnen können. In der gemütlichen Atmosphäre des alten Bäckerhauses – Vorbesitzer Schaumlöffel, daher trägt es auch den Namen Schaumlöffel-Haus – kommen Alt und Jung in zahlreichen Freizeitgruppen, Kursen und Veranstaltungen zusammen, um einander zu helfen, Erfahrungen und Können auszutauschen. „Unser MGH ist Begegnungscafé, Spielzimmer und Lernwerkstatt gleichzeitig“, so Gräf. Es bietet generationsübergreifende Veranstaltungen, Integrationsangebote und Raum für Hobbygruppen.

Der Offene Treff im MGH ist für die Stuhrer längst zu einem öffentlichen Wohnzimmer geworden, das zu einem guten Gespräch einlädt. Kein Wunder, denn vorne gibt es ein gemütliches Café, in dem sich ein großes öffentliches Bücherregal befindet. Drin stöbern kann man da, eines der Bücher oder Hörbücher mitnehmen, neue mitbringen und spenden, alles ist möglich.

Als niedrigschwellige Anlaufstelle überträgt jedes MGH das Prinzip der früheren Großfamilien in die moderne Gesellschaft. Sie bieten Menschen unterschiedlichen Alters und Herkunft die Möglichkeit, sich freiwillig zu engagieren, voneinander zu lernen und die Gesellschaft zu erleben. „Wir haben hier eine gute Plattform für ehrenamtliches Engagement jeder Art, jeder ist willkommen, jeder kann irgendwas“, so Daniela Gräf.

Besonders wird es in Brinkum, wenn die Freunde aus der benachbarten islamischen Ahmadiyya Gemeinde gemeinsam mit Einheimischen feiern, essen und sich austauschen. So geschehen im Sommer, als sich in der Backstube viele verschiedene Frauen trafen: Unter dem Titel „Frauen im Islam“ berichteten junge Frauen aus der Gemeinde über ihre Erlebnisse in Deutschland. „Das war doch bezaubernd, diese Verständigung beim unterhaltsamen, bisweilen sogar sehr lustigen Abend mit Henna-Tattoos und Hidschab-Anproben, also Kopftüchern“, freut sich Gräf.

Mit ihr zusammen wirken noch sieben Mitarbeiter am Geschehen und sorgen für gute Atmosphäre. Als im Sommer von Stuhrs Bürgermeister Niels Thomsen eine Arbeitsgemeinschaft Integration ins Leben gerufen wurde, war Daniela Gräf gleich dabei und gründete ein Patentreffen, die Zusammenkünfte sind einmal im Monat donnerstags. Es ist gedacht für interessierte Bürger als Einstiegshilfe in eine Patenschaft für Flüchtlinge oder für aktive Paten zum Austausch von Erfahrungen. Gräf ist überzeugt, dass niemand in dieser Arbeit allein sein sollte, dass man sich austauschen müsse. Die Liste der jungen und älteren Ehrenamtlichen, die sie für weitere interessante Projekte gewinnen konnte, sie ließe sich beinahe endlos verlängern.

Was der Wirbelwind in ihren immerhin nur offiziell 30 Arbeitsstunden in der Woche alles sonst noch unternimmt, ist beachtlich: Neben der Gewinnung und Betreuung von Ehrenamtlichen, von denen es mittlerweile über 100 an der Zahl gibt, koordiniert sie die Veranstaltungen im Haus, zurzeit wöchentlich rund 35. Sie ist für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit zuständig und für die Personalführung. Da wären festen Mitglieder des Brinkumer MGH-Teams, dazu Praktikanten, Freiwilligendienstler, Sozialstunden-Ableister, Ein-Euro-Kräfte. Sie sorgt zudem für Vernetzung nach außen, kümmert sich um Fördergelder und noch vieles mehr. Das gipfelt darin, dass sie voller Überzeugung über ihren Job behaupten kann: „Für mich gibt es jeden Tag ein Highlight.“