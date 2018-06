Der Hospizverein Stuhr kann sich über eine Spende in Höhe von 502,28 Euro freuen. Diese Summe kam bei einem Konzert der Stuhrer Band Lenna im Stuhrer Rathaus zusammen. Die Bandmitglieder Alenna Rose und Tammo Reckeweg übergaben das Geld an Ursula Krafeld, Koordinatorin des Hospizvereins. Krafeld freute sich über die „sehr großzügige“ Spende der jungen Musiker. Das Geld möchte der Hospizverein für seine Arbeit verwenden. So läuft zurzeit wieder ein Qualifizierungskurs für Hospizbegleiter. Außerdem soll das Geld für die Organisation weiterer öffentlicher Hospizabende genutzt werden, so Ursula Krafeld.

Für Lenna war es das erste Mal, dass sie ein Konzert für den Hospizverein spielten. Und die Musiker freuten sich über die Resonanz bei ihrem „Heimspiel“. „Wir spenden gerne für die Arbeit, die wichtig ist“, sagt Tammo Reckeweg. Der Kontakt zum Hospizverein sei über die Mutter eines Bandmitgliedes zustande gekommen. So könne sich die Band eine Wiederholung vorstellen.

Auch Marjet Melzer-Ahrnken vom Kulturteam der Gemeinde Stuhr freute sich über den vergangenen Konzertabend. „Wir freuen uns, auch mal junge Leute im Rathaus zu haben“, sagt sie über den fast ausverkauften Abend.