Erster offizieller Auftritt als Paar: Leonardo DiCaprio (links) kam mit Freundin Camila Morrone zur Oscar-Verleihung. Neben ihnen saß Brad Pitt. (Michael Yada/A.M.P.A.S.)

Seit rund drei Jahren sind die beiden bereits ein Paar - und dennoch bekam man sie äußert selten zusammen zu Gesicht: Nun erschien Hollywood-Beau Leonardo DiCaprio erstmals ganz offiziell mit seiner Freundin, der 22-jährigen Camila Morrone. Nebeneinander nahmen sie im Saal der Oscar-Preisverleihung Platz.

Der 45-jährige DiCaprio scheint es ziemlich ernst mit dem argentinischen Model zu meinen, denn die letzte Partnerin, die an seiner Seite bei der Zeremonie zu sehen war, war Gisele Bündchen. Das ist inzwischen 15 Jahre her. Wenig später trennte sich das Paar allerdings. Manch einer mutmaßt nun schon, dass diese Begebenheit ein schlechtes Omen für die Liebe zu Camila sei. Betrachtete man die beiden während der Oscar-Verleihung, so sah man aber nur verliebte Gesichter. In den Jahren zuvor kam DiCaprio stets mit Mama Irmelin Indenbirken zu den Academy Awards.