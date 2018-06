Der Ablauf zur legalen Angelerlaubnis läuft zunächst als erster Schritt über einen Vorbereitungskurs zur Fischerprüfung. Voraussetzung ist die Vollendung des 14. Lebensjahres.

Wieder hatten sich 34 interessierte Petrijünger und Petrijüngerinnen zum Vorbereitungskurs zur Fischereiprüfung beim Sportfischerverein Bremen-Stuhr angemeldet. Die Sportfischerprüfung schließt den Lehrgang nach zwei mit Lehrstoff vollgestopften Wochenenden ab. Nach bestandener Prüfung erhält man nach Vorlage des Fischereiprüfungszeugnisses bei der zuständigen Hauptwohnsitzgemeinde den staatlichen Fischereischein. Damit darf man dann an Flüssen, Seen oder privaten Gewässern legal angeln. Ohne das entsprechende Dokument wäre es Fischwilderei oder Diebstahl.

Lehrgangsleiter Carsten Weiland vom Sportfischerverein Bremen-Stuhr vermittelte das Fachwissen über die Sachgebiete allgemeine Fischkunde, spezielle Fischkunde, Gewässerkunde, Natur und Umweltschutz sowie Gesetzeskunde. Vor der amtlichen, schriftlichen Prüfung, die von einer Prüfungskommission des Landesfischereiverbandes Bremen abgenommen wird, wird eine Testarbeit geschrieben, die gemeinsam ausgewertet wird. Damit können eventuelle Schwachpunkte noch korrigiert werden. Mit einem insgesamt sehr guten Ergebnis konnten alle Teilnehmer nach bestandener Prüfung ihr Zertifikat entgegennehmen.

Neben den festgeschriebenen Pflichtstunden und Pflichtthemen wurde für alle Teilnehmer dieses Lehrgangs ein Schnupperangeln organisiert. So konnten die Angelneulinge unter fachkundiger Leitung des Lehrgangsleiters und des zweiten Vorsitzenden des Vereins, Uwe Wiezorek, ihr frisches Wissen gleich in die Praxis umsetzen. Knoten, Montagen, Futtertechnik, Wurftechnik und vieles mehr wurde von den Fachleuten erläutert und praktisch umgesetzt. So mancher Neuling konnte bei dieser Gelegenheit zur eigenen Freude einen massigen Fisch mitnehmen. Im Vereinsheim des Sportfischervereins wurde anschließend in geselliger Runde bei gegrillter Bratwurst, Kartoffelsalat und kühlem Getränk noch ausgiebig gefachsimpelt und die Erfahrung des ersten Angelerlebnisses ausgetauscht.

Weitere Informationen über den Sportfischerverein Bremen-Stuhr gibt es im Internet unter www.sfv-bremen-stuhr.de.