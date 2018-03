Wie ein Rauchmelder funktioniert, und was getan werden muss, wenn dieser laut Alarm schlägt, wussten die meisten Kinder schon: „Schnell das Haus verlassen und den Notruf wählen“, war von allen zu hören.

Große Augen machten die Kleinen über die mitgebrachte persönliche Schutzausrüstung, die jeder Feuerwehrmann im Einsatz tragen muss. So konnten die Helme bestaunt werden, und auch die schwere Einsatzjacke durften alle einmal testen. Ein Feuerwehrmann legte die gesamte Schutzausrüstung samt mitgebrachtem Atemschutzgerät an. Über die etwas verzerrt und gedämpft klingende Stimme des Brandschützers unter der Atemschutzmaske haben die Kinder laut gelacht. Einiges über die Aufgaben der Feuerwehr wussten die Kinder schon, doch auch vieles neues konnten sie an diesem Tag lernen.

Vor Kurzem waren die „Schulmäuse“ zum Gegenbesuch im Feuerwehrhaus. Die Kinder wollten auch die anderen Ausrüstungsgegenstände und die großen Feuerwehrfahrzeuge der Wilstedter Wehr sehen. Nach einem gemeinsamen Frühstück im Feuerwehrhaus ging es mit drei Feuerwehrleuten in die Fahrzeughalle. Hier wurde gleich die bekannte Einsatzkleidung entdeckt. Welche Ausrüstung ansonsten zum Löschen und Retten bei einem Brandeinsatz benötigt wird, wurde zusammen an den Fahrzeugen angesehen. Über die große Anzahl der Gegenstände, die ein Angriffstrupp bei seinem Einsatz unter Atemschutz mitnehmen muss, staunten selbst die Erzieher.

Einige der Geräte zur technischen Hilfeleistung, die auf dem Löschgruppenfahrzeug mitgeführt werden, konnten begutachtet werden. Vier Kinder waren nötig, um die hydraulische Schere, die zur Rettung bei Verkehrsunfällen eingesetzt wird, anzuheben. Dass mit einem Hebekissen, welches mit Luft aus einer Atemluftflasche gefüllt wird, ein ganzer LKW angehoben werden kann, sorgte für großes Staunen.

Im Freien wurde dann bei Sonnenschein mit dem Strahlrohr des Schnellangriffs von allen Kindern kräftig und ausgiebig Wasser gegeben. Auch Blaulicht und Martinshorn konnten getestet werden. Nach einem interessanten Vormittag konnten die Wilstedter Feuerwehrleute sich schließlich von den begeisterten Kindern verabschieden – und freuen sich jetzt schon auf den nächsten Besuch vom Kindergarten.