Um Anmeldung unter der Telefonnummer 0 42 98 / 92 92 43 oder per E-Mail an projekt.inge@lilienthal.de wird gebeten.

Interessierte Bürger und Bürgerinnen aus Lilienthal, Grasberg, Ritterhude und Worpswede können sich im Rahmen des Projekts „InGe – Inklusive Gemeinden“ kostenfrei zu Lernpaten und Lernpatinnen qualifizieren, um im Anschluss in Kitas, Schulen oder in der direkten Hilfe für Kinder und Jugendliche in den Gemeinden oder zu Hause in der Nachbarschaft ehrenamtlich tätig zu werden. Eine Verpflichtung zu anschließender ehrenamtlicher Tätigkeit besteht nicht. Teilnehmen können auch Menschen, die bereits ehrenamtlich mit Kindern arbeiten.

Ehrenamtliche Lernpaten und Lernpatinnen begleiten Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung und unterstützen sie beim Zugang zu Bildung beziehungsweise beim Bildungserwerb. Dabei geht es nicht nur um das schulische Lernen, sondern auch darum, Kindern zu ermöglichen, am kulturellen und sozialen Leben teilzuhaben. Lernpaten und Lernpatinnen können pädagogische Fachkräfte in Kitas und Schulen unterstützen und den Kindern dort mehr Zeit und Zuwendung schenken. Oder sie begleiten Kinder bei den Hausaufgaben und im Freizeitbereich.

Im Rahmen des Qualifizierungsangebotes werden viele Themenfelder aufbereitet. Auch die Auseinandersetzung mit der eigenen Haltung und das Thema „Vorurteilsbewusstsein“ gehören in das Spektrum der Qualifizierung. Das Angebot findet ab Februar an elf Donnerstagabenden jeweils von 17.30 bis 20.30 Uhr und an zwei Sonnabenden in Murkens Hof in Lilienthal statt.

Das Projekt „InGe - Inklusive Gemeinden“ der Gemeinden Lilienthal, Grasberg, Worpswede und Ritterhude möchte in den genannten Gemeinden ein inklusives Netzwerk von Kitas, Schulen und Eltern aufbauen. Zu diesem Zweck werden den Einrichtungen beziehungsweise interessierten Bürger(innen) Info-Veranstaltungen angeboten, die zum langfristigen Ziel haben, eine inklusive Haltung zu unterstützen.

„Inklusive Gemeinden“ findet im Rahmen des Programms „Inklusion durch Enkulturation“ statt. Projektpartner sind die VHS Lilienthal-Grasberg-Worpswede-Ritterhude und der Bildungsträger ABÖE.