In gewohnt gemütlicher Runde bei Kaffee, Tee und Gebäck wird dieses Mal Marion Gräfin Dönhoff vorgestellt. Sie wurde am 2. Dezember 1909 auf dem Familiensitz Schloss Friedrichstein bei Königsberg geboren. Ihre Lebensgeschichte ist eng mit der ostpreußischen Heimat verknüpft. Dönhoff war Autorin, Chefredakteurin und Herausgeberin der deutschen Wochenzeitung „Die Zeit“. Sie gilt als eine der bedeutendsten Publizistinnen der bundesdeutschen Nachkriegszeit. In dieser Eigenschaft war sie Gesprächspartnerin für führende Politiker in der Welt. Als Buchautorin war sie ebenfalls sehr erfolgreich. 1971 erhielt sie den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels. Dönhoff ist am 11. März 2002 auf Schloss Crottorf im Siegerland gestorben. Der Eintritt ist frei, eine Spende wird gern gesehen.