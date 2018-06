In gewohnt gemütlicher Runde bei Kaffee, Tee und Gebäck wird diesmal der deutsche Schriftsteller Martin Walser vorgestellt. Walser, im März 1927 in Wasserburg am Inn geboren, lebt in Überlingen am Bodensee. Er hat zahlreiche Romane, Novellen und Theaterstücke veröffentlicht. Bekannt wurde Walser durch seine Darstellung innerer Konflikte der Antihelden in seinen Romanen und Erzählungen. Für sein umfangreiches literarisches Werk hat der Schriftsteller zahlreiche Auszeichnungen erhalten, darunter 1998 den Friedenspreis des deutschen Buchhandels. Gleichzeitig hat Walser sich auch immer wieder an öffentlichen Diskussionen beteiligt, was durchaus nicht ohne Kontroversen ablief. Der Eintritt zum Leselust-Café ist wie immer frei, eine Spende für den Förderverein der Gemeindebibliothek wird gern gesehen.