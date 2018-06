Willkommen in Lilienthal

Lesestopp im Garten

KH

Sich entspannen und in der Sommersonne ein wenig lesen – so sehen entspannte Momente aus. Das sieht auch die Bibliothek in Murkens Hof in Lilienthal so, weshalb ab sofort an jedem Tag, während der Sommerferien, rund um das Gelände Körbe mit Lektüre stehen.