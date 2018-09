Etwa 70 Gäste hatten sich zur Lesung der Ökumenischen Initiative für Flüchtlinge Schwanewede in dem gemütlich gestalteten Rathausgarten der Gemeinde Schwanewede eingefunden. Dagmar Fürstenberg, Klaus Fitzner und Hassan Alhamoud sorgten für einen beeindruckenden musikalischen Rahmen. Gudrun Chopin (Bildmitte, mit dem Lyriker Mohamad Ahmad aus Afrin in Syrien und der ehrenamtlichen Begleiterin der Familie Ahmad, Inge Braue-Ruback) las aus ihrem ersten Buch „Ich gehöre dazu – Geflüchtete und wir“ über ehrenamtliches Leben mit Geflüchteten. Ehrenamtliche und Geflüchtete, von denen in den Geschichten die Rede ist, kamen während der Lesung zu Wort.

Der Erlös aus den verkauften Büchern ist zur Unterstützung von Familien bestimmt, die in den Balkan zurückkehren mussten, dort meist nur Gelegenheitsarbeiten finden und zum großen Teil für ärztliche Versorgung im Krankheitsfall selbst aufkommen müssen.

Weitere Familien würden sich sehr freuen, wenn sie ebenfalls eine Begleitung finden. Auskunft gibt Gudrun Chopin unter Telefon 0 42 09 / 24 00.