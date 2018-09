Anhand bewegender Einzelschicksale deutscher und polnischer Menschen schildert die polnische Romanautorin und Literaturpreisträgerin Zofia Mąkosa Flucht und Vertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg aus der Sicht einer Polin. Sie beleuchtet dabei auch die politischen Hintergründe der größten Massenumsiedlungen in der europäischen Geschichte von 1939 bis 1946.

Zofia Mąkosa war früher Lehrerin für Geschichte, polnische Sprache und Gemeinschaftskunde in einer Grundschule sowie in einem Gymnasium in Siedlec, einem Dorf und Sitz einer Gemeinde in Polen im Powiat Wolsztyński der Wojewodschaft Großpolen. Heute lebt sie als Rentnerin im idyllischen Dorf Wielka Wieś in der Nähe von Kargowa, das einmal Unruhstadt hieß. „Jetzt bin ich im Ruhestand,“ sagt sie „aber ich mache meine Arbeit immer noch, ich mache sie nur anders. Jetzt erzähle ich die Geschichte der Vergangenheit, indem ich Bücher schreibe.“

Im Mai des vergangenen Jahres erschien ihr erster Roman „Bittere Trauben”. Eigentlich wollte sie nur ein Buch schreiben, aber der Verlag bat sie um eine Fortsetzung. Sie hat zugestimmt und vor Kurzem die Arbeit am zweiten Band abgeschlossen, der im nächsten Frühjahr erscheinen wird. Er hat den Titel „Weinbaustadt”. Dieser Titel hat im Polnischen eine doppelte Bedeutung: Zielona Góra (früher Grünberg) ist eine Stadt des Weins und der Weinberge, aber im Roman ist es auch eine Stadt, in der viele Sünden begangen wurden, also ist sie schuldig. „Der dritte Band ist noch in meinem Kopf“, sagt Zofia Mąkosa mit einem Lächeln. Der gesamte dreibändige Zyklus heißt „Wendischer Weinberg“. Eine Übersetzung ins Deutsche ist vorgesehen.

Der erste Band wurde inzwischen als das beste Buch des Jahres 2017 in der Woiwodschaft Lubuskie ausgezeichnet und erhielt den Lubuskie Wawrzyn Literacki Award. Die Jury verglich die „Bitteren Trauben“ mit berühmten Werken der Weltliteratur, die sich mit dem Thema der menschlichen Einstellung zum Krieg beschäftigen, unter anderem mit Margaret Mitchells „Vom Winde verweht“.

