Lesung in der Stadtbibliothek Syke

Syke. Am Mittwoch, 28. Februar, findet um 18 Uhr in der Stadtbibliothek Syke am Hinrich-Hanno-Platz 1 eine Lesung mit Lilo Almstadt und Heinz Meyer statt, zu der die Freiwilligenagentur Syke und die Stadtbibliothek Syke einladen.