November und 13. Dezember organisiert der Förderverein nach der Lesung der polnischen Schriftstellerin Zofia Makosa noch zwei weitere Lesungen. Am 18. Oktober wird Stephan Leenen aus seinem neuen Krimi lesen und am 16. November findet die bereits in Achim geschätzte „Schneider-Lesung“ statt, in diesem Jahr zum Thema Heinrich Heine. Auf die Mädchen und Jungen wartet dann am 1. Dezember, dem Samstag vor dem ersten Advent, zur Einstimmung auf diese Zeit das Puppentheater Regenbogen mit einem Märchen. Der Förderverein der Stadtbibliothek Achim weist darauf hin, dass neue Mitglieder auf jeden Fall gerne gesehen werden. Die Anmeldeformulare liegen in der Stadtbibliothek aus.