Die frohen Neuigkeiten verkündete Jurorin Motsi Mabuse selbst vor der „Let's Dance“-Kamera während der letzten Staffel: Sie werde im Sommer Mutter. Auf Instagram schrieb sie kurze Zeit später: „Unser größter Wunsch geht in Erfüllung! Wir werden Eltern und freuen uns aus tiefstem Herzen darauf!“. Nun ist es endlich so weit: Die Moderatorin und ihr Mann, Profitänzer Evgenij Voznyuk, sind Eltern geworden. „Ihre Tochter erblickte am Montag das Licht der Welt. Mutter und Kind geht es gut.“, verkündete das Management laut „Gala“. Das Geschlecht des Babys verriet Motsi schon vorab, nun bleibt es aber spannend, welchen Namen die beiden wählen. Seit 2015 sind der Profitänzer und die gebürtige Südafrikanerin ein Paar, 2017 gaben sie sich das Jawort.