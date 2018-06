Dieser Schießwettbewerb ist mehr als reines Glücksschießen zu werten und nicht mit dem gleichzeitig auf der elektronischen KK-Sportanlage stattfindenden Pokalschießen um die Gilde-Pokale und den Rathaus-Pokal zu vergleichen. Gegen 12 Uhr werden einige Ehrungen und Auszeichnungen vom Vorsitzende Horst-Dieter Jobst an verdiente Gilde-Mitglieder und einige Nichtmitglieder vorgenommen. Gleichzeitig wird Gilde-Sportleiter Joachim Runge die besten Schützen auszeichnen und die Monatspokale verleihen. Danach ist ein Grillfest geplant. Das nächste Event findet dann am Sonntag, 12. August, um 11 Uhr in der Gilde-Festhalle statt. Dann soll das 20-jährige Bestehen der Sportgilde gefeiert werden.