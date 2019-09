Sattes Gelb ist in diesem Herbst eine beliebte Farbe und bringt Licht in die dunkle Jahreszeit. (Christa Neckermann)

Die aktuelle Herbstmode ist eingetroffen und präsentiert sich in tollen Farben: Es gibt satte Gelb- und Blautöne, die durch leuchtende Beerentöne in uni, floralen oder grafischen Designs bei Shirts, Blusen oder Strickwaren ergänzt werden. Vervollständigt werden die Kollektion der Hersteller durch kuschelige Wolljacken und Parkas in den Tönen des Herbstes. Hosen und Jeans präsentieren sich in neutralen Farben sowie dunklen Waschungen und bereichern so die Kollektion.

Zum Herbstmarkt gibt es an diesem Wochenende bei Trends! zehn Prozent Preisnachlass auf jede Hose und sogar 20 Prozent beim Kauf von zwei Hosen. Es lohnt sich also, an den Markttagen in dem Fachgeschäft vorbeizuschauen.