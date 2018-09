Kunsthandwerker- und Weihnachtsmärkte sorgen für vorweihnachtliche Stimmung. Den Anfang macht der Kunsthandwerkermarkt im Rathaus am 24. und 25. November. Dort präsentieren Kunsthandwerker und Gastaussteller ihre Arbeiten. Geöffnet ist der Markt jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Am zweiten Advent veranstaltet die Music Hall das Worpsweder Wichtelfest, das durch sein Bühnenbild der historischen Stadt-Kulisse bekannt ist. Außerdem gibt es einen Lichtertunnel, der zum „Village“ an der Bergstraße führt. Am Sonntag gibt es dort Angebote für Kinder und Adventsleckereien. Am 7. Dezember ist der Markt von 16 bis 20 Uhr geöffnet, am Sonnabend wird es von 13 bis 20 Uhr weihnachtlich und am 9. Dezember sind die Buden von 11 bis 18 Uhr geöffnet.