Auch im Flur sorgt indirektes Licht für eine einladende Atmosphäre. (VDM/Sudbrock)

Was nun noch fehlt ist die Beleuchtung. Allein mit natürlichem Licht kommt der moderne Mensch heute nicht mehr zurecht. Dafür beginnt der den Tag zu früh und beendet ihn sehr spät. Der Arbeits- und Alltagszyklus ist einfach nicht mehr passend. Künstliches Licht in den eigenen vier Wänden hat dabei erst eine kurze Geschichte.

Die Großstadt Berlin war beispielsweise noch Ende der 1920er- Jahre lediglich zur Hälfte an das Stromnetz angebunden, und es dauerte bis in die 1940er-Jahre,

bis Deutschland flächendeckend Strom erhielt. Nachdem die Elektrizität für alle Menschen zugänglich wurde, sollte in der Zeit des Wirtschaftswunders alles Denkbare sichtlich hell beleuchtet werden. Innenstädte, Autobahnen, Industrieanlagen, Büros und Wohnungen erstrahlten manchmal sogar grell. Es war einiges an Forschung und Entwicklung notwendig, um vom übertriebenen Kunstlicht wieder zu natürlich anmutendem Licht zu kommen. Die Neonröhre unter der Küchendecke wurde erst vor

20 Jahren infrage gestellt ebenso wie die Deckenlampe im Schlaf-, im Wohn- sowie im Kinderzimmer

als einzige Lichtquelle. Lichtverschmutzung ist das Stichwort der Zeit, denn das oft in Metropolen als zu viel empfundene künstliche Licht in der Nacht kann Menschen, Tiere und Ökosysteme negativ

beeinflussen.

Beleuchtete Regale liefern eine schöne indirekte Wohlfühl-Lichtquelle. (VDM/Gera)

Indirekt und funktional

Human Centric Lightning heißt der neueste Ansatz der modernen Lichtforschung, die nicht nur die Möglichkeiten, sondern auch den Gesundheitsnutzen von Licht beherzigt. „Heute ist nicht nur den Forschern, sondern auch den Menschen klar, dass mehrere Lichtquellen in einem Raum zu mehr Wohlbefinden und zu einer angenehmeren Atmosphäre führen“, erläutert Ursula Geismann vom Verband der deutschen Möbelindustrie. Die Light Emitting Diode, kurz LED, hat dabei den Energieverbrauch von Licht deutlich gesenkt und dank ihrer kleinen Größe auch zu mehr Flexi­bilität in der Nutzung geführt. „LED-Lichtschienen passen in viele Möbel. Ihr Einsatzgebiet reicht von Funktionslicht, etwa beim Öffnen eines Kleiderschranks oder zur Beleuchtung von Arbeitsplatten unter dem Oberschrank der Küche, über Stimmungslicht bei der Hinterleuchtung etwa von Regalen bis hin zu reinem Wohlfühllicht, etwa in Vitrinen, hinter Wohnwandelementen oder als Zierleiste bei Kommoden“, beschreibt sie die Möglichkeiten. Hinzu käme die Mischung der Lichtfarben, um einen Raum je nach Bedarf in unterschiedlichen Lichtintensitäten und Farbtönen auszuleuchten.

Auch auf das emotionale Wohlbefinden kann Licht nach Aussage der Fachfrau eine positiv Auswirkung haben. Eine biologisch effektive Beleuchtung ist ihren Angaben nach tageslichtähnlich und verändert im Tagesverlauf sowie abhängig von der Jahreszeit die Beleuchtungsstärke und die Helligkeit. Außerdem vermeidet sie Blenden sowie Flimmern und variiert ihre Farbtemperatur. Im Badezimmer werden solche Leuchten bereits eingebaut. Dort werden die Menschen morgens beim Duschen wacher gemacht und abends mit entsprechendem Licht eher müde. „Licht-Wellness ist ein Riesentrend, dem in Zukunft immer mehr Bedeutung zukommen wird“, prognostiziert Geismann.