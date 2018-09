Landkreis OHZ OHZlive live (Bernhard Komesker)

Die Farben in der Natur wechseln in kraftvolle Braun- und Rottöne und wecken die Freude, die Freizeit auf einen der zahlreichen Herbst-, Bauern- und Kunsthandwerkermärkte der Region zu verbringen. Die OHZ LIVE gibt Ihnen hierfür auf auf dieser Seite und auf Seite 16 einige Anregungen.

Wenn es die Witterung zulässt, ist der Herbst zudem ideal, um noch einmal die Wanderschuhe auszuführen, bevor sie für einige Monate im Schrank verschwinden. Entdecken Sie beispielsweise das Rittergut oder die alte Wassermühle in Meyenburg in Schwanewede und versetzen Sie sich in die Zeit vor rund 5 000 Jahren am Großsteingrab. Die Wanderroute finden Sie auf Seite 4.

Landrat Bernd Lütjen. (Bernhard Komesker)

Wenn das Herbstwetter sich von seiner trüberen Seite zeigt, empfehle ich Ihnen einen Besuch bei den Laienspielgruppen, die auf der Panoramaseite (Seite 11 und 12) der OHZ-LIVE vorgestellt werden. Die Hobby-Schauspielerinnen und Schauspieler gastieren während der kühleren Monate an verschiedenen Orten im Kreisgebiet.

Ans Herz legen möchte ich Ihnen auch einen Besuch der Kunst- und Filmbiennale im Worpswede (Seite 14). Vom 25. bis zum 28. Oktober werden russische Künstlerinnen und Künstler zu Gast in unserem Künstlerdorf sein und unter dem Motto „Kultur schafft Vertrauen“ ihre Arbeiten ausstellen.

Mit diesen zahlreichen Herbstaktivitäten ist es bis zu den Adventsmärkten und Winterfahrten des Moorexpresses nicht mehr weit. Auch dort erwarten uns alle wieder gesellige Stunden bei einem Glühwein oder Kinderpunsch.

Sie sehen: bei uns ist immer was los! Im Bewusstsein, dass dies auch nächstes Jahr so sein wird, wünsche ich Ihnen bereits heute ein schönes Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins Jahr 2019…

…damit kann man ja schließlich nie früh genug anfangen!

Herzliche Grüße

Ihr Landrat

Bernd Lütjen